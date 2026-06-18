Rimessa agricola in fiamme, i Vigili del fuoco riescono a salvare i mezzi e le attrezzature. Indagano i Carabinieri

Nel tardo pomeriggio di ieri Vigili del Fuoco del comando di Campobasso sono intervenuti nel comune di Campodipietra, in Contrada Colle Marcaccio, per un incendio di una rimessa agricola. L'intervento ha visto impegnati undici uomini e tre mezzi…

Nel tardo pomeriggio di ieri Vigili del Fuoco del comando di Campobasso sono intervenuti nel comune di Campodipietra, in Contrada Colle Marcaccio, per un incendio di una rimessa agricola.

L’intervento ha visto impegnati undici uomini e tre mezzi di soccorso, il cui tempestivo operato ha permesso di contenere il rogo e mettere in salvo i mezzi agricoli custoditi all’interno, prima del collasso della struttura. Le operazioni si sono concluse con la bonifica e la successiva messa in sicurezza dell’intera area.

Sul posto anche i Carabinieri per gli adempimenti di competenza.