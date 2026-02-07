Trovato con 19 dosi di cocaina addosso, 22enne straniero arrestato dai Carabinieri

Avezzano e Marsica – Dal primo pomeriggio di ieri, 6 febbraio, i Carabinieri della Compagnia di Avezzano hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio che si è protratto sino alla nottata odierna.

I controlli serrati dei Carabinieri, orientati con particolare incisività al contrasto dei reati in materia di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, hanno condotto all’arresto in flagranza di un 22enne di origine straniera, già gravato da precedenti vicende giudiziarie, per “detenzione illecita di sostanza stupefacente ai fini di spaccio”.

Individuato in atteggiamento sospetto nel centro del capoluogo marsicano da una gazzella dell’Aliquota Radiomobile e sottoposto a perquisizione personale, ampiamente giustificata dalle circostanze spazio temporali, il giovane è stato trovato in possesso di 19 dosi di cocaina, ben occultate nei capi di abbigliamento indossati.

La sostanza stupefacente è stata sequestrata, così come la somma di oltre 200 € in denaro contante, ritenuta essere provento dell’attività di spaccio. Il 22enne, così come disposto dalla Procura della Repubblica di Avezzano, è stato condotto presso il carcere San Nicola, ove attenderà l’esito dell’udienza di convalida.