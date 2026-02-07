Beccati con diverse dosi di cocaina, denunciati in stato di libertà due pregiudicati

Il dispositivo messo in campo dall’Arma della provincia de L’Aquila, ha individuato in una zona isolata di Scurcola Marsicana un’utilitaria il cui conducente, un 27enne già noto alle Forze dell’Ordine, è stato trovato in possesso di 5 dosi di cocaina e di una somma di oltre 300 € in denaro contante. La sostanza stupefacente ed il denaro, ritenuto essere il provento dell’attività di spaccio, sono stati sequestrati. Il giovane è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di “detenzione illecita di sostanza stupefacente ai fini di spaccio”.

Della stessa accusa sarà chiamato a rispondere anche un 33enne di origine straniera gravato da precedenti vicissitudini giudiziarie, deferito alla Procura della Repubblica di Avezzano dai militari della Stazione Carabinieri di Cerchio.

Alla vista dei Carabinieri che gli avevano intimato l’ALT per sottoporlo ad un controllo, l’uomo si era disfatto di un oggetto gettandolo fuori dal finestrino. Tentativo vano dal momento che i Carabinieri hanno recuperato a bordo strada quanto era stato gettato dall’auto: un involucro contenete 8 dosi di cocaina, sequestrate al pari della somma in denaro contante rinvenuta addosso all’automobilista, oltre 300 €.