Truffa ad una novantenne: bottino da 10mila euro, ma il ventenne campano finisce in manette

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Pontecorvo (FR), in stretta collaborazione con i militari delle Stazioni Carabinieri di Ausonia (FR) e Tagliacozzo (AQ), nei giorni scorsi hanno tratto in arresto, nella flagranza del reato, un 20enne, disoccupato e con precedenti di polizia, proveniente da un comune campano.

L’operazione è il risultato di una tempestiva ed efficace attività di coordinamento tra i reparti dell’Arma, avviata a seguito di segnalazione diramata dalla Centrale Operativa Carabinieri, che consentiva di intercettare un veicolo segnalato in fuga dopo aver eluso un controllo della Polizia di Stato di Cassino (FR). L’autovettura, intestata ad una società di noleggio con sede in Bolzano, veniva rintracciata dai Carabinieri nel comune di Castrocielo (FR), lungo la S.R. 6 Casilina. A bordo, oltre al conducente, vi era un minore 16enne, anch’egli proveniente da un comune campano e incensurato.

La successiva perquisizione personale e veicolare consentiva di rinvenire e sottoporre a sequestro monili in oro per un peso complessivo di circa 102 grammi, per un valore stimato di circa 10.000 euro nonché la somma in contanti pari a 700 euro. Gli immediati accertamenti, svolti in piena sinergia con la Stazione Carabinieri di Tagliacozzo (AQ), permettevano di appurare che la refurtiva costituiva il provento di una truffa consumata nella stessa mattinata ai danni di un’anziana del luogo. La vittima, una 90enne, era stata contattata telefonicamente da un sedicente operatore delle Poste Italiane che, con il pretesto di evitare spiacevoli conseguenze per una nipote a seguito di un bonifico non andato a buon fine, la induceva a consegnare denaro contante e monili in oro a un complice presentatosi presso la sua abitazione.

Solo successivamente, resasi conto del raggiro, formalizzava denuncia presso la locale Stazione Carabinieri. La refurtiva veniva riconosciuta e posta sotto sequestro ai fini della successiva restituzione alla legittima proprietaria. Al termine delle formalità di rito, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino (FR), informata dai militari operanti, disponeva che l’arrestato fosse tradotto presso la Casa Circondariale di Cassino (FR), in attesa dell’udienza di convalida, formulando al Gip richiesta di convalida dell’arresto e di emissione di misura cautelare personale. All’esito dell’udienza, il Giudice accoglieva la richiesta della Procura convalidando l’arresto ed emettendo nei confronti del medesimo la misura dell’obbligo di dimora nel comune di San Giorgio a Cremano (NA). Il minore veniva deferito in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria minorile.

L’episodio evidenzia l’efficacia dell’azione coordinata tra i diversi reparti dell’Arma dei Carabinieri, anche su ambiti territoriali differenti, e si inserisce nella costante attività di prevenzione e contrasto alle truffe ai danni delle persone anziane, fenomeno particolarmente odioso che colpisce le fasce più vulnerabili della popolazione.

Nella giornata di ieri, i Carabinieri dell’Aliquota Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Pontecorvo (FR), unitamente ai militari della Stazione Carabinieri di Tagliacozzo (AQ), si sono recati presso l’abitazione della 90enne, vittima della truffa consumata nei giorni scorsi, per procedere alla restituzione della refurtiva recuperata nel corso dell’operazione di servizio. Alla presenza del Comandante della Stazione Carabinieri di Tagliacozzo e del personale operante, sono stati riconsegnati alla legittima proprietaria i monili in oro e la somma di denaro contante precedentemente sottoposti a sequestro, risultati provento dell’attività delittuosa. La donna, visibilmente commossa, ha espresso profonda gratitudine nei confronti dei militari dell’Arma per la tempestività dell’intervento, la vicinanza dimostrata e l’impegno profuso che ha consentito di recuperare integralmente quanto sottrattole e di restituirle serenità dopo il grave episodio subito.

Contrastare le truffe agli anziani è una priorità per i Carabinieri, che da mesi incontrano i cittadini per informare e prevenire i raggiri.

Diffidare dalle apparenze: i veri Carabinieri, o altri appartenenti alle FF.OO. non chiedono soldi, gioielli o oggetti preziosi; nessun ente pubblico manda funzionari a domicilio senza preavviso e in caso di dubbio, contattare direttamente l’ente di riferimento prima di far entrare chiunque; diffidare sempre di chi segnala emergenze su familiari in difficoltà. Queste raccomandazioni rientrano in un piano di prevenzione più ampio, volto a contrastare le truffe agli anziani, un fenomeno in crescita che spesso ha conseguenze gravi per le vittime anche dal punto di vista psicologico.

I Carabinieri invitano tutti i cittadini a segnalare tempestivamente episodi sospetti; la collaborazione con le Forze dell’Ordine è fondamentale per proteggere le persone più vulnerabili e contrastare questi reati.