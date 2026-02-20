Vigili del fuoco: esercitazione di soccorso a persona in ambiente impervio a Guardiagrele

In una parete rocciosa in prossimità del Sacrario militare di Bocca di Valle nel comune di Guardiagrele, i Vigili del fuoco qualificati in tecniche avanzate di soccorso di derivazione alpinistica del nucleo SAF provenienti dai quattro comandi della regione Abruzzo, hanno effettuato un’attività addestrativa con simulazione di recupero in parete di un infortunato.

Le operazioni di soccorso, a cui hanno partecipato complessivamente 18 unità, sono state supportate dall’impiego dei droni del nucleo regionale SAPR (sistemi a pilotaggio remoto) dei Vigili del fuoco che hanno facilitato con riprese video ravvicinate il coordinamento delle operazioni di soccorso e hanno documentato tutta l’attività addestrativa ai fini della verifica delle procedure d’intervento.