Truffa dell’incidente stradale in Alto Molise e Vastese, fermati due campani a Roccaspinalveti

«Grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza, alla collaborazione dei cittadini e al tempestivo intervento delle Forze dell’Ordine, nella giornata di sabato sono state fermate due persone provenienti dalla Campania, già segnalate per episodi di truffa avvenuti nei giorni scorsi nei comuni molisani limitrofi».

Lo comunica il sindaco di Roccaspinalveti, Claudia Fiore, che aggiunge: «I soggetti sono risultati coinvolti in tentativi di truffa messi in atto nella mattinata di sabato a Roccaspinalveti, riconducibili alle cosiddette “truffe dell’incidente stradale”. Ringraziamo le Forze dell’Ordine e tutti i cittadini che, con segnalazioni puntuali e responsabili, hanno contribuito alla sicurezza del nostro territorio».

«Si rinnova l’invito a segnalare tempestivamente alle Forze dell’Ordine chiamate sospette, movimenti anomali o situazioni dubbie, al fine di consentire interventi rapidi ed efficaci» chiude Claudia Fiore.