Truffano un’anziana e si fanno consegnare oro e preziosi, due campani arrestati nel Chietino

Nella serata di ieri, i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Chieti coadiuvati da quelli della Stazione CC di Bucchianico hanno tratto in arresto in flagranza del reato di truffa un ventinovenne ed un diciannovenne di origini campane.

Nella circostanza, durante un mirato servizio finalizzato al contrasto delle truffe contro gli anziani, i militari notavano i due soggetti mentre si aggiravano in atteggiamento sospetto in alcune vie della periferia di Bucchianico pertanto davano avvio ad un servizio di osservazione e pedinamento. Poco dopo, I predetti entravano all’interno dell’abitazione di un’anziana donna per poi uscire poco dopo con uno straccio arrotolato tra le mani. Conseguentemente gli operanti procedevano con una perquisizione veicolare e personale, scoprendo che all’interno di quello straccio vi erano numerosi gioielli in oro e diamanti per un peso complessivo di circa 100 grammi.

I successivi accertamenti, svolti anche mediante l’acquisizione della querela della vittima, hanno permesso di far luce sul raggiro messo in atto dai due giovani, i quali dopo aver fatto credere alla signora che i propri figli erano in pericolo di vita e che avrebbe dovuto pagare la somma di 8 mila euro per salvarli, la costringevano a cedere tutti i gioielli presenti in casa compreso gli anelli e gli orecchini che la stessa indossava.

Il tempestivo intervento dei Carabinieri, ha permesso di recuperare tutti i preziosi sottratti che peraltro avevano un particolare valore affettivo per la donna. Inoltre, non si esclude che gli stessi avrebbero potuto colpire altre ignare vittime sul territorio nel tentativo di aumentare il loro bottino.

L’operazione si inserisce nell’ambito dei numerosi servizi che quotidianamente vengono svolti per contrastare e prevenire il fenomeno delle truffe che colpisce una grande parte della popolazione locale. In tal senso l’Arma locale è quotidianamente impegnata a livello capillare su tutto il territorio in numerose attività informative e di prevenzione sul fenomeno delle truffe con particolare riguardo alle fasce deboli della popolazione.

Gli arrestati, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria sono stati ristretti all’interno delle camere di sicurezza della Compagnia di Chieti, in attesa del giudizio per direttissima previsto per la mattina odierna.