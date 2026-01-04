Truffe agli anziani nella Val di Sangro, l’appello: segnalate al 112 persone e auto sospette

Ieri, a Quadri, nel Chietino, si è verificata una truffa ai danni di un’anziana signora, a cui sono stati sottratti denaro, oro e gioielli. Ne dà notizia il Comune di Gamberale, diramando un’allarme e invitando tutti i cittadini a collaborare con le forze dell’ordine segnalando tempestivamente persone o veicoli sospetto al 112.

I delinquenti hanno utilizzato la solita tecnica dell’incidente stradale occorso ad una parente della vittima raggirata e truffata. Contattano telefonicamente l’anziano preso di mira e raccontano di un incidente stradale, successivamente si presentano alla porta chiedendo denaro, oro e gioielli per porre rimedio al danno causato ed evitare conseguenze di tipo giudiziario.

L’anziana signora di Quadri, intimorita, ha consegnato gli oggetti richiesti, consentendo così ai truffatori di portare a termine il loro piano.