“Walt Disney – 100 anni di meraviglia” all’Italo Argentino, appuntamento il giorno della Befana alle 18

La cittadina altomolisa si prepara a vivere un pomeriggio di grande emozione e magia con lo spettacolo “Walt Disney – 100 anni di meraviglia”, in programma martedì 6 gennaio alle ore 18 al teatro Italo Argentino.

L’evento, che vedrà protagonista l’orchestra da camera “Benedetto Marcello” di Teramo, celebra il centenario della Walt Disney Company, fondata nel 1923 da Walter Elias Disney, geniale animatore e produttore capace di incantare intere generazioni con il suo universo fatto di musica, immagini e fantasia. Il concerto ripercorre un viaggio lungo cento anni attraverso i più grandi successi musicali Disney, firmati da celebri compositori come Alan Menken e Michael Giacchino. Dai primi cortometraggi di Mickey Mouse fino al primo lungometraggio animato della storia del cinema, Biancaneve e i sette nani, premiato con l’Oscar nel 1937, lo spettacolo attraversa le tappe fondamentali della produzione Disney: da Cenerentola a Pocahontas, da Aladdin fino ai capolavori più recenti come Coco. Lo spettacolo e gli arrangiamenti sono stati ideati e scritti dal professor Nicola Gaeta, il direttore d’orchestra che è legato ad Agnone da un rapporto speciale: è docente di flauto traverso all’indirizzo musicale dell’Istituto Omnicomprensivo G. N. D’Agnillo – Molise Altissimo, una realtà scolastica vivace, culturalmente attiva e punto di riferimento educativo per il territorio.

La proiezione dei video è curata da Fabrizio Guerrieri, un’immersione visiva che contribuisce a creare un’esperienza estremamente coinvolgente. “Walt Disney – 100 anni di meraviglia” si presenta come uno spettacolo adatto a tutta la famiglia, un’occasione unica per rivivere la magia senza tempo delle storie Disney attraverso la forza evocativa della musica dal vivo. La prevendita dei biglietti è attiva presso l’Ufficio Informazioni della Pro Loco di Agnone (Corso Vittorio Emanuele 78), online e nei rivenditori autorizzati Ciaotickets (con aggiunta dei diritti di prevendita). La sera dello spettacolo, a partire dalle 20, sarà operativo il botteghino del teatro. Fino al 6 gennaio, inoltre, è possibile ottenere gli abbonamenti smart promossi dall’Associazione Amici del Teatro di Agnone: un carnet di tre spettacoli – Romeo e Giulietta, Come diventare ricchi e famosi da un momento all’altro e I Mezzalira – al prezzo complessivo di 55 euro. La promozione è attiva presso la Pro Loco di Agnone, proposta in un’elegante confezione-regalo, oppure online e nei punti vendita autorizzati Ciaotickets (con diritti di prevendita).

Per informazioni: inviare mail a teatroitaloargentinoagnone@gmail.com, WhatsApp al numero 3319638192 oppure un messaggio sui canali social del Teatro Italo Argentino.