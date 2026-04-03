Truffe on line, la Polizia postale denuncia una donna residente nel Napoletano

La Polizia di Stato dalla Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica di Campobasso ha deferito all’Autorità Giudiziaria una donna, residente in provincia di Napoli e già nota alle forze dell’ordine, ritenuta responsabile dei reati di accesso abusivo a…

La Polizia di Stato dalla Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica di Campobasso ha deferito all’Autorità Giudiziaria una donna, residente in provincia di Napoli e già nota alle forze dell’ordine, ritenuta responsabile dei reati di accesso abusivo a sistema informatico e frode informatica.

L’attività investigativa è scaturita dalla denuncia di un cittadino del capoluogo molisano che, a seguito della ricezione di un SMS dal proprio istituto di credito, è stato informato dell’esecuzione di un bonifico di euro 19.850 dal suo conto corrente verso un IBAN italiano a lui sconosciuto, intestato ad una donna.

Gli immediati accertamenti hanno consentito di disporre il blocco cautelativo del conto destinatario della somma indebitamente trasferita, impedendone l’appropriazione. Le successive indagini hanno quindi portato all’identificazione della responsabile, deferita all’Autorità Giudiziaria ai sensi del codice penale.

Il conto corrente, sottoposto a sequestro dall’Autorità Giudiziaria, è stato successivamente dissequestrato per consentire la restituzione dell’intera somma alla persona offesa.

La Polizia di Stato invita i cittadini a prestare la massima attenzione, diffidando di messaggi, e-mail o link sospetti con cui vengono richiesti codici personali o dati sensibili, ricordando che gli istituti di credito e Poste Italiane non richiedono mai tali informazioni attraverso tali modalità.

Per informazioni e segnalazioni è possibile rivolgersi alla Polizia di Stato anche tramite il sito ufficiale della Polizia Postale: www.commissariatodips.it