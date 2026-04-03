Dissesto: ripristinata la percorribilità sulla sp 86 dall’uscita di Agnone verso Secolare fino a Guado Liscia

«La situazione frane nel territorio di Agnone e in quello della provincia di Isernia è critica e in continua evoluzione, ma noi siamo attivi per monitorarla costantemente. È dall’inizio dell’emergenza che siamo in prima linea sui luoghi degli…

«La situazione frane nel territorio di Agnone e in quello della provincia di Isernia è critica e in continua evoluzione, ma noi siamo attivi per monitorarla costantemente. È dall’inizio dell’emergenza che siamo in prima linea sui luoghi degli smottamenti per valutare tutte le criticità e per intervenire. A questo proposito, voglio ringraziare tutta l’amministrazione comunale, l’amministrazione provinciale, i dipendenti, i tecnici, la Protezione Civile e i suoi volontari, i Vigili del Fuoco, la Prefettura, la Questura e tutte le Forze dell’Ordine. Insieme stiamo svolgendo un lavoro difficile, ma con un obiettivo preciso: tutelare l’incolumità di tutti i cittadini».

Queste le parole del sindaco di Agnone e presidente della Provincia di Isernia, Daniele Saia, che sin dalle prime fasi dell’emergenza maltempo sta coordinando direttamente le operazioni di soccorso e di ripristino della viabilità sulle arterie interessate da fenomeni di dissesto.

«Abbiamo svolto degli interventi urgenti per rimuovere tutti gli ostacoli relativi alle frane che si sono verificate lungo la SP 86 dall’uscita di Agnone, passando per Secolare fino a Guado Liscia. La strada risulta transitabile con il monitoraggio costante della Protezione Civile. – riprende Saia – Inoltre, è aperta anche la provinciale da Guado Liscia a Capracotta, precedentemente chiusa causa bufera. La strada verso Rosello è tornata percorribile. In questo modo, abbiamo ripristinato un varco d’accesso ad Agnone molto importante per i Comuni limitrofi. Il nostro impegno continua, anche nelle contrade che sono state colpite dagli smottamenti».

«Nel resto del territorio provinciale si registrano criticità analoghe relative a frane, alcune anche molto importanti. Sono in corso valutazioni per intervenire, l’obiettivo è sempre quello di ripristinare la viabilità il prima possibile. Vi terremo aggiornati. Intanto, vi ricordo di prestare attenzione alla guida e di spostarvi solo in caso di necessità» chiude il presidente Saia.