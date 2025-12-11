Tutto pronto per la Grande Ndocciata di Santa Lucia, partenza da un luogo simbolo: l’ospedale ‘Caracciolo’

Tutto pronto ad Agnone per uno dei momenti più attesi e identitari: la grande Ndocciata, lo spettacolare evento del fuoco che ogni anno richiama migliaia di turisti. L’appuntamento è fissato per sabato 13 dicembre, a partire dalle ore 18.

Quest’anno la manifestazione assumerà un significato ancora più importante. Infatti, i figuranti del corteo partiranno dall’ospedale “San Francesco Caracciolo”, organizzati in una sfilata carica di simbolismi per esprimere netta contrarietà ai tagli dei servizi sanitari sul territorio. Un messaggio forte per ribadire come la tutela del diritto alla salute e delle tradizioni debba rimanere al centro dell’attenzione pubblica.

Dopo la sfilata dei figuranti, seguendo il percorso tradizionale, partirà il corteo delle ‘ndocce. Le enormi torce infuocate saranno portate a spalla dai rappresentanti delle contrade. Il fiume di fiamme attraverserà il corso principale di Agnone, creando uno spettacolo unico ed emozionante. L’evento terminerà con il grande falò della fratellanza in viale De Gasperi.

“Siamo pronti ad accogliere i numerosi turisti – commenta il sindaco, Daniele Saia – Quest’anno il fuoco delle ndocce, oltre a creare un’atmosfera magica, ci farà riflettere su tematiche importanti”. A riguardo, Saia, annuncia: “Invito tutti i partecipanti ad indossare un fiocco bianco con un cerotto da mettere sul petto quale simbolo della lotta in difesa dell’ospedale e dei servizi sanitari nelle aree interne. Chiedo di sostenere e condividere l’iniziativa. E’ il modo per ribadire la nostra contrarietà ai tagli che rappresenterebbero una condanna definitiva per i nostri territori. Un ringraziamento a tutti quelli che decideranno di aderire”.

La Ndocciata di Agnone 2025 è realizzata dal Comune di Agnone, dall’associazione “La ‘Ndocciata” e dalla Pro Loco in collaborazione con la Regione Molise, la Camera di Commercio del Molise, con il contributo di aziende del territorio e il prezioso supporto del main sponsor Poste Italiane.