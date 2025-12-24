Vastogirardi celebra gli anziani con il “pranzo dei saggi”, evento che rinsalda i legami tra le generazioni

Rinsaldare i legami intergenerazionali per “fare” comunità. E’ questo il concetto alla base dell’iniziativa posta in essere dal Comune di Vastogirardi e dalla Pro loco e dedicata agli anziani del paese, memoria storia vivente del luogo.

«Anche quest’anno ho avuto il piacere di partecipare al “Pranzo dei Saggi” a Vastogirardi, un appuntamento che unisce la nostra comunità e che continua a rappresentare un momento autentico di condivisione e tradizione. – spiega l’assessore regionale Andrea Di Lucente – Un’iniziativa rivolta a tutti gli over 70 e agli ospiti della casa famiglia, che va ben oltre il semplice stare a tavola insieme: è un’occasione preziosa per ritrovarsi, dialogare e rendere omaggio alla saggezza e all’esperienza di chi ha contribuito a costruire la storia e l’identità del nostro territorio».

Gli anziani come risorsa, non solo in passato, quando erano attivi sul territorio, ma anche oggi, perché la loro cura e assistenza offre e crea opportunità di lavoro e impiego sul posto. «Sono particolarmente orgoglioso di vedere come questo evento, nato anni fa su mia iniziativa, continui a vivere e a rinnovarsi grazie all’impegno della Pro Loco di Vastogirardi, del presidente Gianluca Marchione e dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Toni Cea, che con dedizione portano avanti una tradizione fatta di vicinanza e attenzione alle persone» chiude il vice presidente della Regione Molise, Andrea Di Lucente.