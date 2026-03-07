Vegetazione in fiamme, i Vigili del fuoco salvano una stalla e un ristorante

Nel pomeriggio di oggi una squadra del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Termoli, composta da cinque unità, è intervenuta con un’autopompa serbatoio (APS) e un modulo antincendio, in due distinti interventi per incendi di vegetazione nel Basso Molise.

Il primo intervento è avvenuto nel territorio del comune di San Giacomo degli Schiavoni, in contrada Malecoste, nelle vicinanze di un distributore di carburanti. Grazie all’ intervento dei Vigili del Fuoco, le fiamme sono state rapidamente circoscritte ed estinte, evitando che l’incendio potesse interessare l’area dell’impianto di carburanti.

Il secondo intervento è stato effettuato nel comune di San Martino in Pensilis, in contrada Scosse. Anche in questo caso le fiamme hanno interessato la vegetazione a bordo strada e si sono propagate in prossimità di una proprietà privata dove sono presenti un ristorante e una stalla che ospitava un cavallo. L’opera di spegnimento ha impedito che l’incendio potesse estendersi alle strutture e agli animali presenti.