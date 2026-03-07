  • News

    • Pastore abruzzese bloccato nelle acque del fiume Volturno, recuperato dai Vigili del fuoco

    Nebbia, un imponente pastore abruzzese di circa 45 kg, ha deciso di movimentare la giornata allo sbarramento di Ripaspaccata, finendo bloccato nei pressi dell’acqua del fiume Volturno.

    Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando di Isernia, che hanno impiegato nelle operazioni di soccorso il personale SAF (Speleo Alpino Fluviale), specializzato negli interventi in ambienti impervi e acquatici.

    Raggiunto e portato fuori dall’acqua, Nebbia però non sembrava affatto intenzionato a collaborare con i soccorritori, rendendo il recupero meno semplice del previsto.

    È stato quindi necessario cambiare strategia: con l’ausilio dei ragazzi di Molise Rafting, presenti in zona per le consuete attività formative, è stato utilizzato un gommone da rafting.

    Il nuovo mezzo ha evidentemente incontrato il gradimento di Nebbia, che finalmente si è lasciato recuperare e accompagnare in sicurezza a riva.

    Al termine dell’intervento il cane è stato riconsegnato ai legittimi proprietari, fortunatamente senza conseguenze.

