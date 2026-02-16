Ventennale Assostampa Molise, Luca Telese e Marianna Aprile di La7 arrivano a Termoli

I conduttori di La7, Luca Telese e Marianna Aprile saranno ospiti dell’Associazione della Stampa del Molise. L’appuntamento è per il 24 febbraio a Termoli, nell’Auditorium comunale di via Elba, ore 17,30, nell’ambito delle manifestazioni per il ventennale della fondazione. Lo annuncia il presidente di Asm, Giuseppe Di Pietro in una nota.

“L’incontro pubblico segue quelli dei mesi scorsi con Guliana Sgrena a Campobasso e Ferruccio De Bortoli a Isernia – afferma Di Pietro -. Telese e Aprile dialogheranno con Mauro Carafa (Rai) e Valentina Fauzia (presidente gruppo uffici stampa Molise) su ‘Crisi dell’editoria: una sconfitta per il cittadino’, ovvero l’impatto negativo sull’opinione pubblica, provocato dai problemi che affliggono l’informazione italiana”.

Tra i temi al centro dell’incontro: Internet, crisi economica, invasività dei social, poca propensione alla lettura e dilagante analfabetismo che stanno mettendo a dura prova l’editoria, ma anche l’importanza che l’informazione riveste in una civiltà moderna.