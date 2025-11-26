Vigili del fuoco: cordoglio del Corpo nazionale per la scomparsa del direttore regionale Felice Di Pardo

ll Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco annuncia con profondo cordoglio la scomparsa dell’Ing. Felice Di Pardo, Dirigente Generale dei Vigili del Fuoco con incarico di Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco del Molise.

Nato a Isernia il 20 febbraio 1962, l’Ing. Di Pardo ha dedicato l’intera vita professionale al servizio dello Stato, incarnando con straordinaria dedizione i valori e la missione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Laureato in Ingegneria Civile – Sezione Edile e abilitato alla professione, era formato come Disaster Manager presso il Dipartimento della Protezione Civile ed era qualificato NBCR, nonché analista di rischio per industrie a rischio di incidente rilevante.

Entrato nel CNVVF il 5 dicembre 1990, ha ricoperto incarichi di crescente responsabilità: dapprima Ispettore Antincendi, poi Direttore Antincendi, fino ad assumere il ruolo di Comandante Provinciale in diverse sedi italiane — Isernia, Ascoli Piceno, Teramo, Catanzaro, Campobasso e Potenza.

Promosso Dirigente Superiore nel 2010, ha operato anche presso l’Ufficio Centrale Ispettivo e la Direzione Centrale della Formazione, assumendo incarichi di coordinamento, pianificazione e controllo.

Nel 2019 è stato promosso Dirigente Generale, assumendo la guida della Direzione Regionale VVF delle Marche, quindi dell’Abruzzo e, dal 31 maggio 2023, della Direzione Regionale Vigili del Fuoco del Molise, ruolo che ha ricoperto fino alla sua scomparsa.

Figura stimata, professionista rigoroso e uomo di grandi qualità umane, l’Ing. Felice Di Pardo lascia un segno profondo nella comunità del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e in tutti coloro che hanno avuto privilegio di lavorare al suo fianco.

Il Capo del Corpo, i colleghi di tutte le Direzioni Regionali, il personale operativo e amministrativo si stringono con commozione attorno alla famiglia, esprimendo sincero e sentito cordoglio.

Il suo esempio continuerà a vivere nel servizio quotidiano dei Vigili del Fuoco.

La camera ardente sarà allestita presso i Locali del Comando VV.F. di Campobasso per consentire l’ultimo saluto a partire dalle 15 del 26.11.25 e i funerali si svolgeranno in data 27 novembre alle ore 15:30 presso la Cattedrale di Bojano (CB).