Vigili del fuoco: il capo reparto esperto Lucio Orlando lascia il servizio attivo, il saluto dei colleghi

Con decorrenza 1° novembre 2025, il Capo Reparto Esperto Lucio ORLANDO, è collocato a riposo per raggiunti limiti di età. Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Isernia esprime al collega il più «sincero ringraziamento per la fattiva e costante dedizione dimostrata nel corso della sua lunga carriera al servizio del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, contraddistinta da impegno, professionalità e spirito di squadra».

A nome di tutto il personale del Comando, si rivolge al collega il più sentito augurio di una serena e meritata pensione, accompagnato da un profondo riconoscimento per la preziosa attività prestata in tanti anni di servizio a tutela della collettività