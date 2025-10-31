Festa dell’unità nazionale e delle Forze armate, i Carabinieri espongono uniformi e mezzi in dotazione

In occasione delle prossime celebrazioni del 4 novembre, giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate, il Comando Provinciale Carabinieri proporrà alcune attività promozionali riguardanti l’Arma dei Carabinieri nella città di Chieti:
- da sabato 1° novembre a martedì 4 novembre, sarà allestita una vetrina espositiva con uniformi – anche storiche – e materiale appartenente all’Arma, presso un negozio presente lungo il corso Marrucino;
- domenica 2 novembre sarà invece allestita un’area espositiva presso il centro commerciale presente nella zona della parte bassa della città, nella quale saranno esposte uniformi e mezzi in dotazione ai Carabinieri. Nella circostanza sarà possibile ammirare anche le dotazioni in uso alla specialità dei Carabinieri Forestali e, per i più giovani, che aspirano a far parte della grande famiglia dell’Arma, avranno modo di osservare gli equipaggiamenti delle unità cinofile e degli artificieri con il loro robot di ultima generazione “PEDSKO”.