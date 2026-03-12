Vigili del fuoco: il direttore regionale Cuzzocrea ricevuto dal Prefetto Montella

Si è tenuto questa mattina, presso il Palazzo del Governo, un cordiale e proficuo incontro tra il Prefetto di Isernia, Giuseppe Montella, e il nuovo Comandante Regionale dei Vigili del Fuoco per il Molise, ing. Cuzzocrea, insediatosi ufficialmente…

Si è tenuto questa mattina, presso il Palazzo del Governo, un cordiale e proficuo incontro tra il Prefetto di Isernia, Giuseppe Montella, e il nuovo Comandante Regionale dei Vigili del Fuoco per il Molise, ing. Cuzzocrea, insediatosi ufficialmente alla guida della Direzione Regionale lo scorso 2 febbraio.



L’incontro, svoltosi in un clima di massima collaborazione istituzionale, ha rappresentato la prima occasione di confronto ufficiale per fare il punto sulle principali tematiche relative al soccorso pubblico, alla prevenzione incendi e alla protezione civile nel territorio della provincia.

Il Prefetto ha rivolto al Comandante i più sentiti auguri di buon lavoro, sottolineando l’importanza strategica della sinergia tra la Prefettura e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per garantire la tutela dell’incolumità pubblica e la serenità dei cittadini.



«La professionalità dei Vigili del Fuoco e la loro costante presenza sul territorio — ha dichiarato il Prefetto — sono pilastri fondamentali per rispondere con efficacia e tempestività alle istanze di sicurezza e soccorso che provengono dalla nostra comunità».



Durante il colloquio sono stati affrontati diversi temi prioritari, tra cui il potenziamento delle attività di prevenzione e la gestione delle emergenze stagionali, con particolare attenzione alla salvaguardia del patrimonio boschivo e ambientale. È stata inoltre rimarcata l’importanza della collaborazione interistituzionale, da attuarsi costantemente nell’ambito del coordinamento prefettizio.

Il nuovo Direttore Regionale, nel ringraziare per l’accoglienza, ha espresso la ferma volontà di proseguire nel solco della continuitá operativa, assicurando il massimo impegno dei Vigili del Fuoco nel presidio della sicurezza tecnica e nel dialogo costante con le istituzioni locali e la cittadinanza.



Al termine della visita, il Prefetto e il Comandante hanno ribadito l’impegno comune a mantenere alto il livello di prontezza operativa e a promuovere ogni iniziativa utile a rafforzare la percezione di protezione e la coesione sociale in tutta la provincia di Isernia.