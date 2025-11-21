Virgo Fidelis, Arma in festa anche ad Agnone: messa solenne e brindisi d’onore

Si terrà oggi pomeriggio, alle ore 18, presso la chiesa di Santa Maria di Costantinopoli di Agnone, la solenne celebrazione della “Virgo Fidelis”, celesta patrona dell’Arma dei Carabinieri, nonché dell’84° anniversario della battaglia di Culquaber e della “Giornata dell’orfano”.

La ricorrenza, fissata nel 1949 da Papa Pio XII, cade il 21 novembre, data in cui l’Arma ricorda anche il sacrificio dei suoi Carabinieri che nella battaglia di Culqualber nel 1941, in Africa orientale, per tre mesi si opposero strenuamente a difesa dell’avamposto contro le soverchianti forze inglesi, riuscendo eroicamente a tenere il caposaldo fino alla capitolazione finale, giunta proprio il 21 novembre.

Saranno presenti alla celebrazione le autorità civili e militari, le altre forze dell’ordine e di polizia, i militari in servizio e in congedo della locale compagnia Carabinieri di Agnone e degli altri centri dell’Alto Molise. A fare gli onori di casa, per la prima volta dal suo arrivo in città, il capitano Matteo Genovese, l’ufficiale al comando della compagnia altomolisana.

Non solo una ricorrenza da celebrare per spirito di corpo, ma anche un’utile occasione per rinsaldare i legami tra l’Arma dei Carabinieri e la popolazione residente. Dopo la celebrazione eucaristica il capitano Genovese e i suoi uomini riceveranno le personalità e autorità invitate per un brindisi d’onore presso un noto locale cittadino.