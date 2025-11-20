Virgo Fidelis, monsignor D’Angelo presiede la celebrazione per i Carabinieri della provincia aquilana

L’Aquila – I Carabinieri della Provincia dell’Aquila si preparano a celebrare, domani 21 novembre, la ricorrenza della loro patrona Virgo Fidelis, la Giornata dell’Orfano e l’84° anniversario dell’eroica battaglia di Culqualber, attraverso una solenne celebrazione religiosa che si svolgerà in piazza Duomo a L’Aquila, presso la Chiesa di Santa Maria del Suffragio.

La celebrazione, fissata per le ore 17, sarà officiata dall’Arcivescovo metropolita di L’Aquila, S.E. Mons. Antonio D’Angelo e vedrà la partecipazione delle Autorità civili, militari e religiose della Provincia aquilana.

Saranno presenti numerosi Carabinieri in servizio presso i reparti dislocati nell’intera provincia con i familiari ed una folta rappresentanza di Carabinieri in congedo.

La cittadinanza è invitata a partecipare.