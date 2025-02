A Tornareccio la decima edizione del Carnevale, con carri allegorici, maschere e intrattenimento

Domenica 2 marzo a Tornareccio tutti in maschera per rivivere la magia del Carnevale. Sfilata dei carri allegorici, maschere e tanto intrattenimento per l’evento, organizzato dall’associazione “Bentornato Carnevale – Noi può per Mattia” con il patrocinio del Comune di Tornareccio.

L’appuntamento è per le 15:30 nel piazzale di Via dei Caduti dove si posizioneranno i dodici carri che sfileranno per le strade principali del paese, insieme alla Banda del Comune di Tornareccio, alla Mo Better Band, ad artisti di strada e a diversi gruppi mascherati.

I carri sono tutti realizzati a Tornareccio, con l’aggiunta di altri tre provenienti dai paesi vicini di Casalanguida e Gissi.

“Come amministrazione comunale siamo sempre pronti a sostenere ogni tipo di iniziativa che si svolge nel nostro paese, compresa questa – commenta il sindaco Nicola Iannone -. Gli eventi sono importanti momenti di aggregazione per la comunità, rendono vivo il territorio e allo stesso tempo ne promuovono le eccellenze”.

La sfilata dei carri attraverserà la S.P. Atessa – Tornareccio e viale Don Bosco per arrivare in piazza Sandro Pertini; poi ripartirà per tornare al punto di partenza. Il primo carro, invece, con il personaggio simbolo del Carnevale 2025, raggiungerà piazza Fontana dove si terrà la conclusione dell’evento, insieme ai gruppi in maschera e alle due bande. Momenti di musica, balli, esibizioni degli artisti e fuochi pirotecnici chiuderanno la decima edizione della manifestazione.

“Il Carnevale di Tornareccio – spiegano i promotori – nasce dalla volontà di far rivivere la tradizione storica carnevalesca della comunità e dalla speranza che le future generazioni imparino ad apprezzare e a sostenere la cultura dell’arte e del riciclo, l’importanza del fare e di amare la propria storia e il proprio territorio”.