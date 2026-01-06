Abbandono di rifiuti sulle strade di campagna, i Forestali individuano il responsabile

Negli ultimi mesi il Comune di Fossacesia, in collaborazione con Ecolan S.p.A., ha ulteriormente rafforzato le attività di vigilanza e controllo per contrastare l’abbandono illecito dei rifiuti sulle strade e nelle aree di campagna del territorio comunale.

L’ultimo episodio si è verificato nei giorni scorsi nei pressi del campo sportivo di Villa Scorciosa, frazione di Fossacesia. Grazie all’intervento tempestivo dei Carabinieri Forestali, in collaborazione con gli operatori di Ecolan, è stato possibile individuare il responsabile dell’abbandono, che sarà sanzionato secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Le attività di controllo sono svolte anche con il supporto costante della Polizia Locale di Fossacesia.

A commentare l’accaduto è stato anche il presidente di Ecolan S.p.A., Massimo Ranieri, che ha affidato la propria posizione a un messaggio pubblicato sulla sua pagina Facebook:

«Ancora una volta qualcuno ha pensato di potersi liberare dei rifiuti abbandonandoli sul nostro territorio. Questa volta, però, tra i rifiuti c’erano nome, cognome e provenienza. Grazie alla collaborazione con i Carabinieri Forestali, il responsabile è stato individuato e ne pagherà le conseguenze. I furbi sappiano che i controlli ci sono e continueranno».

«Fossacesia è davvero attenta e scrupolosa nel prevenire simili episodi, che non possono e non devono deturpare la bellezza di un luogo a cui teniamo profondamente», commenta il sindaco Enrico Di Giuseppantonio. «La tutela del decoro urbano e dell’ambiente è una priorità assoluta. Grazie agli investimenti nelle attività gestite da Ecolan, garantiamo servizi quotidiani, continui, costanti e meticolosi, a beneficio dell’intera città ».

Sulla stessa linea l’Assessore all’Ambiente Umberto Petrosemolo, che sottolinea come «la collaborazione tra Comune, Forze dell’Ordine ed Ecolan rappresenti uno strumento fondamentale per prevenire comportamenti incivili e promuovere una cultura del rispetto ambientale».

L’Amministrazione Comunale, in un messaggio pubblico, rinnova infine l’appello alla collaborazione dei cittadini, ricordando che la tutela dell’ambiente e del decoro urbano è un dovere collettivo e che i controlli sul territorio proseguiranno anche nei prossimi mesi.