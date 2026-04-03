Una frana ha inghiottito buona parte della carreggiata sulla provinciale tra Schiavi di Abruzzo e Castiglione Messer Marino. Il cedimento a poche centinaia di metri dall’imbocco, dopo lo svincolo per Torrebruna-Monte Pizzuto.
Frana sulla provinciale tra Schiavi di Abruzzo e Castiglione Messer Marino, la strada resta chiusa
Una frana ha inghiottito buona parte della carreggiata sulla provinciale tra Schiavi di Abruzzo e Castiglione Messer Marino. Il cedimento a poche centinaia di metri dall'imbocco, dopo lo svincolo per Torrebruna-Monte Pizzuto. https://youtu.be/2rAc9ub5jtw
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