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lunedì 6 Aprile 2026
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Frana sulla provinciale tra Schiavi di Abruzzo e Castiglione Messer Marino, la strada resta chiusa

Una frana ha inghiottito buona parte della carreggiata sulla provinciale tra Schiavi di Abruzzo e Castiglione Messer Marino. Il cedimento a poche centinaia di metri dall'imbocco, dopo lo svincolo per Torrebruna-Monte Pizzuto. https://youtu.be/2rAc9ub5jtw

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Una frana ha inghiottito buona parte della carreggiata sulla provinciale tra Schiavi di Abruzzo e Castiglione Messer Marino. Il cedimento a poche centinaia di metri dall’imbocco, dopo lo svincolo per Torrebruna-Monte Pizzuto.

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