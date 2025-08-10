Abruzzo Terapeutico – La prevenzione nella natura, giornata di sensibilizzazione a Rosello

Il Comune di Rosello, in collaborazione con la Riserva Naturale Regionale Abetina di Rosello e l’Associazione ISA (Insieme Salute Abruzzo), organizza l’evento “Abruzzo Terapeutico – La prevenzione nella natura”, una giornata di sensibilizzazione dedicata al legame tra salute, prevenzione e ambiente.

Avremo il piacere di ospitare il Prof. Ettore Cianchetti, medico, già primario del reparto di Senologia presso l’Ospedale Bernabeo di Ortona (CH) e Presidente dell’Associazione ISA, impegnata nella promozione della cultura della prevenzione e del benessere.