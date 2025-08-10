Emergenza incendio boschivo sul Vesuvio: la Protezione civile Abruzzo pronta a partire

In uno spirito di solidarietà nazionale, la Regione Abruzzo – nonostante le quotidiane emergenze sul fronte degli incendi boschivi che stanno impegnando, giorno e notte, dirigenti, funzionari e volontari della Protezione Civile regionale – ha assicurato al Dipartimento nazionale della Protezione Civile tutto il supporto possibile per contribuire alla gestione dell’emergenza in atto sul Vesuvio.

Un gesto dettato non solo dal dovere istituzionale, ma anche dal sentimento di gratitudine e riconoscenza verso gli amici della Campania, per il sostegno ricevuto in occasione del sisma dell’Aquila del 6 aprile 2009: un aiuto che nessun abruzzese potrà mai dimenticare.

Un contingente composto da 12 volontari, 3 mezzi antincendio boschivo (AIB), attrezzature per la bonifica e un funzionario regionale con qualifica di Direttore delle Operazioni di Spegnimento (DoS) e Analista AIB, è già pronto a partire non appena verrà attivato.

Proseguono da oltre 24 ore le operazioni di spegnimento dei vigili del fuoco nel Parco nazionale del Vesuvio, nel comune di Terzigno, nel napoletano: attualmente sono al lavoro 12 squadre a terra, tra cui rinforzi giunti dalla Toscana e dalle Marche, in aggiunta a quelli provenienti dai comandi di Salerno e Benevento impegnati da ieri mattina; sono in volo dall’alba 6 Canadair della flotta aerea del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

Nella notte i droni del nucleo SAPR (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto) dei vigili del fuoco della direzione regionale Campania hanno sorvolato l’area interessata dall’incendio per operazioni di monitoraggio.