Accoltella un ristoratore che non vuole consegnargli denaro: 44enne denunciato dalla Polizia

Nella tarda serata di lunedì 15 dicembre, a Pescara Vecchia, un uomo di 44 anni ha aggredito il titolare di un ristorante dopo che quest’ultimo aveva rifiutato insistenti richieste di denaro e gli aveva chiesto di allontanarsi.

L’aggressore, dopo insulti e minacce, ha colpito il gestore con un coltellino all’addome, per poi fuggire. Gli agenti, dopo aver ricostruito la vicenda e recuperato il coltellino, che era stato gettato dall’aggressore prima della fuga, nella mattinata di ieri, hanno rintracciato l’uomo. Il 44enne, originario del Chietino, è stato denunciato per lesioni aggravate.