Natale sicuro, controlli a tappeto: droghe per uso personale, raffica di sanzioni e segnalazioni

Con l’approssimarsi delle festività natalizie, il Comando Provinciale Carabinieri di Campobasso ha predisposto dei mirati servizi di controllo straordinario del territorio, concordati con la Prefettura di Campobasso e rinforzati da una Squadra di Intervento Operativo, appartenente alla Compagnia di Intervento Operativo del 12° Reggimento Carabinieri “Sicilia”, di stanza a Palermo.

Il servizio in argomento, eseguito su tutta la giurisdizione della Compagnia di Larino, con particolare riferimento ai comuni di Santa Croce di Magliano, Bonefro, Colletorto e San Giuliano di Puglia, ha avuto quale obiettivo principale il rafforzamento, soprattutto nelle ore serali, del presidio sul territorio, al fine di prevenire fenomeni di illegalità nonché controllare persone e mezzi, tenendo conto del prevedibile aumento del flusso turistico sia nei piccoli centri della giurisdizione che presso le località di maggiore interesse turistico.

L’Arma ha pertanto intensificato i controlli e i pattugliamenti, con una presenza capillare e ben visibile, al fine di innalzare la percezione di sicurezza nella comunità. Nel corso del servizio, gli operatori hanno proceduto ad indentificare e controllare circa 100 persone e 40 mezzi, sia nel corso di controllo alla circolazione stradale che in prossimità di locali, procedendo in alcuni casi a perquisizioni personali che hanno permesso di rinvenire sostanza stupefacente, con conseguente sanzione amministrativa segnalazione alla competente Prefettura.

Il Comando Compagnia di Larino partecipa che il servizio di controllo straordinario rappresenta un’azione concreta e visibile dell’impegno dell’Arma sul territorio e che gli stessi proseguiranno per tutta la durata delle festività natalizie, con l’obiettivo di garantire tranquillità, ordine e sicurezza ai residenti e ai turisti che affolleranno le località della provincia