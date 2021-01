Acquistano botti proibiti on line, sequestro in casa per due giovani

Gli Agenti della Squadra Mobile della Questura di Chieti, unitamente al Nucleo Artificieri della Polizia di Stato, hanno eseguito un decreto di perquisizione e sequestro nei confronti di due giovani teatini che ha portato al sequestro di materiale esplodente pronto per essere utilizzato acquistato su internet e poi consegnato a domicilio tramite corriere.

In particolare, sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro complessivamente nr. 24 ordigni denominati “New Rambo“ potenzialmente molto pericolosi poiché appartenenti alla categoria degli esplosivi classificati “F4”, del tipo che non possono essere venduti o detenuti liberamente essendo necessario, per il loro acquisto, il possesso di porto d’armi o la specifica abilitazione professionale. Tuttavia, stante la loro pericolosità, in nessun caso possono essere venduti e consegnati tramite corriere.



L’esplosione accidentale o non controllata di tali ordigni può determinare gravi e gravissime lesioni personali con perdita di arti e di funzioni vitali.

Tale attività, disposta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Savona e coordinata su tutto il territorio nazionale da quella Questura ha riguardato 58 province ed è sfociata nel sequestro complessivo di oltre 300 kg di materiale esplodente, tutto acquistato via internet.

Gli acquirenti di detto materiale al momento non risultano essere indagati in attesa dell’esito degli accertamenti relativi alla loro effettiva provenienza e fabbricazione. Il materiale in sequestro dovrà essere distrutto a cura del Nucleo Artificieri della Polizia di Stato secondo le modalità di legge.