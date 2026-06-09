La scuola apre le porte ai nonni: scambio di saperi tra generazioni a Castiglione Messer Marino

Ci sono esperienze che lasciano un segno profondo nel cuore di chi le vive. Quella realizzata dagli alunni della classe quinta di Castiglione Messer Marino insieme ai loro nonni è stata molto più di un semplice progetto scolastico: è stata un’occasione preziosa di incontro, condivisione e crescita reciproca. I nonni rappresentano una ricchezza inestimabile per la nostra comunità. Custodi di memorie, tradizioni, valori e affetti, sono un ponte tra passato e futuro. Proprio per questo motivo la scuola ha voluto creare momenti di autentico dialogo tra generazioni, nei quali ciascuno potesse donare qualcosa all’altro. I primi incontri hanno visto gli alunni nei panni di insegnanti.

Con entusiasmo, pazienza e competenza, i ragazzi hanno accompagnato i nonni alla scoperta del mondo digitale. Hanno insegnato loro a scrivere un testo utilizzando Word, a navigare in Internet per cercare informazioni, a inviare una e-mail. Ma non solo! Consapevoli dell’importanza di un uso corretto e sicuro delle tecnologie, gli alunni hanno dedicato particolare attenzione anche al tema della sicurezza online. Attraverso esempi semplici e concreti hanno spiegato ai nonni come riconoscere possibili truffe su Internet, prestare attenzione ai messaggi sospetti, evitare di condividere dati personali e proteggere le proprie informazioni. Un insegnamento prezioso che ha trasformato i ragazzi in piccoli educatori digitali pronti a mettere le proprie conoscenze al servizio degli altri. Successivamente i ruoli si sono invertiti e sono stati i nonni a salire in cattedra.

Con la loro esperienza e il loro sapere hanno guidato i ragazzi in attività laboratoriali ricche di significato. Grazie alla collaborazione delle nonne è stato attivato un laboratorio di cucina durante il quale, nei locali della mensa scolastica, sono state preparate le tradizionali pizzelle, diffondendo profumi e sapori che raccontano la storia del territorio. Un altro incontro è stato dedicato all’uncinetto: con abilità e pazienza i nonni hanno mostrato ai ragazzi come realizzare piccoli e graziosi ciondoli, tramandando un’antica arte fatta di gesti, attenzione e creatività. Particolarmente emozionante è stata la visita alla casa di riposo. In quell’occasione gli alunni hanno avuto la possibilità di trascorrere del tempo accanto agli anziani, ascoltando racconti di vita vissuta che hanno aperto una finestra su un passato molto diverso dal presente.

I nonni hanno narrato le loro esperienze scolastiche, le difficoltà affrontate quando erano bambini e i sacrifici che caratterizzavano la vita di un tempo. Attraverso le loro parole, i ragazzi hanno compreso quanto sia importante conoscere le proprie radici e custodire la memoria di chi ci ha preceduto. Per rendere ancora più speciale questo incontro, gli alunni hanno raccontato una storia locale in dialetto, un modo autentico per avvicinarsi al mondo degli anziani e valorizzare il patrimonio culturale del territorio. È stato un momento di grande partecipazione, nel quale sorrisi, emozioni e ricordi si sono intrecciati creando un’atmosfera unica. A conclusione di questo percorso è arrivata una meravigliosa sorpresa: i nonni hanno invitato docenti e alunni a trascorrere una serata insieme. È stata una festa magica, ricca di gioia, affetto e condivisione. Una serata che ha dimostrato come il dialogo tra generazioni possa creare legami autentici e duraturi.

Questa esperienza spiega l’insegnante Regina Pierantonio, referente del progetto, ha insegnato a tutti che l’età non è una distanza, ma una ricchezza. I ragazzi hanno scoperto quanto possano imparare dai nonni; i nonni, a loro volta, hanno trovato nei giovani entusiasmo, energia e nuove competenze. Insieme hanno costruito un ponte fatto di rispetto, ascolto e affetto reciproco, dove ciascuno è stato contemporaneamente maestro e allievo. I nonni non sono soltanto una parte della nostra famiglia: sono custodi di memoria, maestri di vita e preziosi compagni di viaggio. In un mondo che cambia rapidamente, il loro ruolo diventa ancora più importante. E quando la saggezza dell’esperienza incontra la curiosità e le competenze delle nuove generazioni, nascono occasioni straordinarie di crescita per tutti.

Questo progetto ne è stata la dimostrazione più bella: un incontro tra passato e futuro che ha lasciato nel cuore di ciascuno un ricordo indelebile. A suggellare questo straordinario percorso di apprendimento e condivisione, durante l’ultimo incontro ogni nonno ha ricevuto un attestato di merito, simbolo della gratitudine e dell’affetto dell’intera comunità scolastica. Un riconoscimento semplice, ma ricco di significato, pensato per valorizzare il tempo, la disponibilità e le preziose conoscenze donate ai ragazzi.

Insieme all’attestato, le insegnanti hanno consegnato una lettera personale e sentita, nella quale hanno espresso il loro ringraziamento per aver accolto con entusiasmo la proposta della scuola e per aver contribuito a rendere ogni incontro un’esperienza autentica e indimenticabile. Momenti di grande emozione hanno accompagnato la consegna, tra sorrisi, occhi lucidi e abbracci che hanno testimoniato la profondità dei legami costruiti durante il progetto.