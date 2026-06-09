Bullismo, cyberbullismo ed odio in rete: patentini digitali per gli alunni di Capracotta e Carovilli

Consegnati i patentini digitali ai ragazzi delle medie dell’Istituto D’Agnillo a Capracotta e alla scuola media di Carovilli nel medesimo omnicomprensivo guidato dalla preside Vecchiarelli, al termine di un percorso a cura del Corecom Molise, in sintonia con l’Usr Molise e la Fondazione art. 49.

I ragazzi hanno aderito ad un progetto nazionale sul bullismo, cyberbullismo ed odio in rete, lavorando a distanza in una piattaforma redatta dalla Fondazione in sinergia con Agcome e Corecom Molise; una volta completate le slides, gli studenti hanno seguito una lezione frontale tenuta dal presidente del Comitato regionale delle Comunicazioni Vincenzo Cimino, unitamente ad un questionario a risposta multipla del ministero dell’Istruzione, sul gradimento dell’iter formativo. Le insidie della rete, la comunicazione in rete, i reati, i rischi e le trappole dei social, ma anche i diritti che hanno i minori ed il loro rapporto con le famiglie, le tematiche trattate anche attraverso la visione di corti e video preparati dagli Usr e forze dell’Ordine. Il Corecom ringrazia i docenti per la cura con la quale hanno seguito i ragazzi.