Gestione illecita di rifiuti e emissioni maleodoranti, il Noe dei Carabinieri denuncia un imprenditore

Gestione illecita di rifiuti e getto pericolo di cose dovuto ad emissioni odorigene moleste. Sono le ipotesi di reato contestate dai militari del Nucleo operativo ecologico dei Carabinieri di Campobasso e dal tecnici dell'Arpa Molise, ad una ditta…

Gestione illecita di rifiuti e getto pericolo di cose dovuto ad emissioni odorigene moleste. Sono le ipotesi di reato contestate dai militari del Nucleo operativo ecologico dei Carabinieri di Campobasso e dal tecnici dell’Arpa Molise, ad una ditta operante nel ramo della produzione di componenti per il mercato dei trasporti situata in Basso Molise.

In particolare i Carabinieri hanno accertato che presso aree scoperte situate nel perimetro aziendale, non destinate a deposito temporaneo di rifiuti e quindi prive dei necessari requisiti di sicurezza e protezione ambientale, sono stati ammassati e stoccati rifiuti pericolosi, sia liquidi che solidi. Il tutto avveniva con modalità difformi rispetto a quanto prescritto e previsto dalle normative vigenti, con l’aggravante di aver effettuato tali condotte illecite su aree aziendali interessate da un intervento di bonifica ancora in corso perché ritenuto un sito contaminato. Inoltre è stato accertato che la produzione in atto generava emissioni odorigene moleste percepite anche dagli abitanti delle zone limitrofe. All’esito della suddetta operazione una persona è stata denunciata all’autorità giudiziaria competente per violazioni della normativa inerente la gestione dei rifiuti e il getto pericoloso di cose.