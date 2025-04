Aggressioni nel locale pubblico, scatta la sospensione della licenza

La Polizia di Stato di L’Aquila su proposta del Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Tagliacozzo (AQ) ha adottato nei confronti di un locale ubicato nel Comune di Carsoli (AQ) l’art. 100 T.U.L.P.S., ordinando la chiusura dello stesso.

L’Arma dei Carabinieri, dopo un’attività investigativa, accertava che all’interno dell’ esercizio si erano verificate delle aggressioni senza che il proprietario allertasse le forze di Polizia, inoltre lo stesso teneva un comportamento omissivo cancellando le tracce ematiche della persona aggredita.

Esperiti gli opportuni accertamenti, il Comandante la Compagnia Carabinieri di Tagliacozzo, al termine dell’attività, trasmetteva una proposta motivata al Questore, che, ritenendo il locale pericoloso per gli avventori, ne disponeva la chiusura per giorni 12.

Il provvedimento è stato emesso a seguito dell’attività istruttoria svolta dalla Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura, che ha raccolto le risultanze del controllo e dell’intervento esperito dal personale della Compagnia Carabinieri, sintetizzato in una motivata proposta dei militari di adozione del provvedimento di chiusura per motivi di ordine e sicurezza pubblica, pienamente condivisa dal personale della Polizia di Stato.

Inoltre, è emerso come il locale in questione, circa un anno fa, era già stato oggetto di chiusura da parte della Questura di L’Aquila, per analoghi motivi.