Furto in un punto vendita, ladro bloccato dai Carabinieri: denunciato in stato di libertà

Carabinieri di Pescara impegnati, ieri, nel rintraccio di un individuo responsabile di un furto appena consumato all’interno di un punto vendita di una nota catena commerciale. A segnalare l’episodio è stato proprio un dipendente che ha riferito di…

Carabinieri di Pescara impegnati, ieri, nel rintraccio di un individuo responsabile di un furto appena consumato all’interno di un punto vendita di una nota catena commerciale. A segnalare l’episodio è stato proprio un dipendente che ha riferito di un uomo allontanatosi rapidamente a bordo di un monopattino dopo aver sottratto merce dagli scaffali. Fondamentale si è rivelata la descrizione fornita che ha consentito alla Centrale Operativa di diramare immediatamente le ricerche alle pattuglie presenti sul territorio.

Pochi minuti dopo, una autoradio della Sezione Radiomobile ha intercettato un uomo corrispondente alle caratteristiche segnalate in via Lago di Capestrano. Fermato e sottoposto a controllo, il soggetto, un italiano di 52 anni, già con precedenti, è stato trovato in possesso di diversi prodotti per la pulizia, dei quali non ha saputo giustificare la provenienza.

Accompagnato presso gli uffici del N.O.R., l’uomo è stato formalmente denunciato per furto, mentre la merce, per un valore complessivo di circa 95 euro, è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario, che nel frattempo aveva sporto denuncia.

L’operazione evidenzia ancora una volta l’efficacia del coordinamento tra Centrale Operativa e pattuglie sul territorio, nonché la rapidità di intervento dei Carabinieri, elementi determinanti per garantire sicurezza e tutela ai cittadini e alle attività commerciali locali.