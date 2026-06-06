 Loading…
sabato 6 Giugno 2026
Ultim'ora Furto in un punto vendita, ladro bloccato dai Carabinieri: denunciato in stato di libertà
News

In giro di notte con un coltello da cucina, pregiudicato denunciato dai Carabinieri

Controlli serrati ed interventi tempestivi dei Carabinieri nella mattinata del 5 giugno a Pescara, dove l’attività della Sezione Radiomobile del N.O.R. ha portato al deferimento in stato di libertà di un uomo confermando l’attenzione costante dell’Arma nella prevenzione…

Pubblicato il

Controlli serrati ed interventi tempestivi dei Carabinieri nella mattinata del 5 giugno a Pescara, dove l’attività della Sezione Radiomobile del N.O.R. ha portato al deferimento in stato di libertà di un uomo confermando l’attenzione costante dell’Arma nella prevenzione e repressione dei reati sul territorio.

Durante un servizio di controllo del territorio svolto nelle ore notturne, intorno alle 3:30, i militari hanno fermato un uomo italiano di 31 anni in via Rubicone. Il soggetto, già noto alle forze dell’ordine, è stato sottoposto a perquisizione personale, all’esito della quale è stato trovato in possesso di un coltello da cucina della lunghezza di circa 20 centimetri. L’arma è stata immediatamente sequestrata e per l’uomo è scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria competente per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere.

Sostieni la stampa libera, anche con 1 euro.

Lascia un commento

Lascia un commento