In giro di notte con un coltello da cucina, pregiudicato denunciato dai Carabinieri

Controlli serrati ed interventi tempestivi dei Carabinieri nella mattinata del 5 giugno a Pescara, dove l’attività della Sezione Radiomobile del N.O.R. ha portato al deferimento in stato di libertà di un uomo confermando l’attenzione costante dell’Arma nella prevenzione e repressione dei reati sul territorio.

Durante un servizio di controllo del territorio svolto nelle ore notturne, intorno alle 3:30, i militari hanno fermato un uomo italiano di 31 anni in via Rubicone. Il soggetto, già noto alle forze dell’ordine, è stato sottoposto a perquisizione personale, all’esito della quale è stato trovato in possesso di un coltello da cucina della lunghezza di circa 20 centimetri. L’arma è stata immediatamente sequestrata e per l’uomo è scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria competente per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere.