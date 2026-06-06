 Loading…
sabato 6 Giugno 2026
Ultim'ora Furto in un punto vendita, ladro bloccato dai Carabinieri: denunciato in stato di libertà
News

Sospetto focolaio di aethina tumida nel basso Lazio, Fai Abruzzo: «Evitare movimentazioni alveari in quelle zone»

La Federazione Apicoltori Italiani, sezione Abruzzo, comunica a tutti gli associati la notizia riguardante la presenza di un focolaio di Aethina Tumida nel basso Lazio. «In attesa che venga confermato ufficialmente tale focolaio e dei relativi provvedimenti, - spiega la…

Pubblicato il

La Federazione Apicoltori Italiani, sezione Abruzzo, comunica a tutti gli associati la notizia riguardante la presenza di un focolaio di Aethina Tumida nel basso Lazio.

«In attesa che venga confermato ufficialmente tale focolaio e dei relativi provvedimenti, – spiega la presidente regionale della Fai, Giancarla Galli –  si consiglia vivamente di evitare qualunque forma di movimentazione di materiale biologico (Alveari, Sciami/Nuclei, Pacchi d’Api, Api Regine)  da e per la regione Lazio».

L’Aethina tumida è un piccolo coleottero infestante, proveniente da Paesi extra Ue, che danneggia i favi e porta alla perdita del miele, causandone la fermentazione, e al collasso della colonia.

Sostieni la stampa libera, anche con 1 euro.

Lascia un commento

Lascia un commento