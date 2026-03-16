Elezioni provinciali Chieti: finisce in parità tra centrodestra e centrosinistra, sei consiglieri a testa

Il presidente uscente della Provincia di Chieti, Francesco Menna, è stato confermato alla guida dell’ente nelle elezioni che si sono svolte ieri. A lui sono andati 51.142 voti complessivi, a Di Nardo 38.751. Le elezioni dei consiglieri, invece,…

Il presidente uscente della Provincia di Chieti, Francesco Menna, è stato confermato alla guida dell’ente nelle elezioni che si sono svolte ieri. A lui sono andati 51.142 voti complessivi, a Di Nardo 38.751. Le elezioni dei consiglieri, invece, vedono un lieve vantaggio del centrodestra, che tuttavia si traduce in un sostanziale pareggio: sei consiglieri eletti per ciascun schieramento. Il presidente Menna, dunque, dovrà fare i conti con una situazione di pareggio che lo costringerà a mediazioni e accordi con la parte avversaria.

Luca Conti, secondo degli eletti della lista di centrodestra al Consiglio provinciale di Chieti

Lista La Provincia che vogliamo (45.419 voti) – 6 consiglieri

Berghella Massimiliano, Sindaco del Comune di Treglio: 8.521 voti;

Conti Luca, Sindaco del Comune di Casalanguida: 6.748 voti;

Di Diego Enzo, Consigliere del Comune di Lanciano: 6.080 voti;

Carretta Claudio, Consigliere del Comune di Casacanditella: 4.910 voti;

Di Fabio Catia, Sindaco del Comune di Monteodorisio: 4.694 voti;

Di Lizio Renzo, Sindaco del Comune di Bucchianico: 4.561 voti;



Lista Insieme per la Provincia Chieti (45.141 voti) – 6 consiglieri

Scopino Arturo, Sindaco del Comune di Montelapiano: 7.076 voti;

Radica Angelo, Sindaco del Comune di Tollo: 6.956 voti;

Apilongo Marianna, Consigliere del Comune di Atessa: 6.429 voti;

La Verghetta Alessandro, Consigliere del Comune di Vasto: 6.036 voti;

Rondinini Andrea, Consigliere del Comune di Chieti: 5.721 voti;

Nardone Roberto, Consigliere del Comune di San Vito Chietino: 4.587 voti.