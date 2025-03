Ai domiciliari per maltrattamenti, non rispetta le prescrizioni: 47enne finisce in carcere

Celano (AQ) – Era stato condannato in via definitiva nel 2023 per il reato di maltrattamenti contro familiari o conviventi ed aveva ottenuto il beneficio di poter scontare la pena, due anni di reclusione, in regime di detenzione domiciliare, con il permesso di assentarsi in taluni orari.

Il 20 marzo scorso, dunque era stato condotto presso la propria abitazione dai Carabinieri della Stazione di Celano, in applicazione del provvedimento adottato dal Tribunale di Sorveglianza di L’Aquila.

Nell’arco di pochissimi giorni, i controlli eseguiti dai Carabinieri sul rispetto delle prescrizioni imposte all’uomo, un 47enne italiano, hanno evidenziato alcune criticità che sono state prontamente relazionate all’Autorità Giudiziaria. In particolare l’uomo era stato sorpreso in paese in un orario in cui avrebbe dovuto già essere rientrato a casa.

Sulla scorta degli elementi raccolti dagli uomini dell’Arma, l’Ufficio di Sorveglianza di L’Aquila ha emesso un’ordinanza che sostituisce il beneficio precedentemente concesso, con la detenzione in carcere.

L’ordinanza è stata eseguita il 25 marzo dai Carabinieri della Stazione di Celano, che hanno arrestato il 47enne e lo hanno condotto presso il carcere “S. Nicola” di Avezzano.