Maltempo: ancora pioggia, ma si va verso un miglioramento delle condizioni

SITUAZIONE: un’ampia circolazione ciclonica permane sulla nostra Penisola continuando, per oggi e domani, ad apportare condizioni di tempo perturbato sulle regioni centro-meridionali e, a tratti, anche sul Nord-Est. Domenica, con lo spostamento della depressione verso la Libia, si assisterà ad un progressivo miglioramento che dal Settentrione si estenderà al Centro e, in serata, anche al Sud. I venti, in prevalenza dai quadranti settentrionali, si intensificano sulle aree tirreniche e rinforzano fino a forti o burrasca di maestrale, specie domani, tra le due isole maggiori. Di conseguenza, le temperature subiranno una lieve diminuzione domani, per poi registrare un generale aumento, localmente sensibile nei valori massimi, domenica al Centro-Nord.

Venerdì 28 marzo 2025

Precipitazioni: – sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a localmente moderati.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: in sensibile aumento.

Venti: nessun fenomeno significativo.

Mari: nessun fenomeno significativo.

Sabato 29 marzo 2025

Precipitazioni: da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati deboli, fino a puntualmente moderati.

Visibilità:nessun fenomeno significativo.

Temperature: nessun fenomeno significativo.

Venti: nessun fenomeno significativo.

Mari: nessun fenomeno significativo.