Al bar in violazione del Daspo Willy, due persone del Chietino denunciate dai Carabinieri di Atessa

I Carabinieri della Compagnia di Atessa e delle stazioni dipendenti incrementano i controlli in occasione delle festività. Nel corso della notte è stato denunciato un 30enne del luogo per violazione del “Daspo Willy”. Analogo provvedimento nei confronti di un 45enne di Archi. Da inizio anno sono stati notificati sei Daspo e quattro fogli di via obbligatori da Atessa.

Aumentano i controlli dei Carabinieri di Atessa in occasione delle serate estive con l’intento di prevenire possibili disagi legati alla movida. Nel corso della notte, nell’ambito dei servizi disposti dal Comando Compagnia, i Carabinieri della Stazione di Archi hanno controllato nei pressi di un bar del centro di Atessa un giovane di 30 anni, del luogo, già destinatario di “Daspo Willy”, il provvedimento di divieto di accesso ai locali pubblici emesso dal Questore di Chieti a seguito di un’aggressione verificatasi lo scorso mese di marzo nei pressi di un bar della piazza centrale, non sfuggita all’operato dei Carabinieri e prontamente segnalata. Per il giovane è scattata una denuncia che ora prevede il rischio della reclusione da uno a tre anni e la multa da 10.000 a 24.000 euro. Analogo provvedimento è stato adottato per un 45enne di Archi, controllato alcune sere fa nei pressi di un bar di Piane d’Archi, anche lui in violazione del Daspo Willy applicato in precedenza.

È di sei, da inizio anno, il numero dei provvedimenti analoghi notificati dai Carabinieri di Atessa nei confronti di altrettante persone che sono state segnalate per disordini verificatisi nei pressi di pubblici esercizi o in occasione di manifestazioni sportive. In un caso, un provvedimento ha riguardato Castiglione Messer Marino. L’intento, in linea con le disposizioni vigenti, è quello di puntare a prevenire pericoli e disagi connessi alla libera e serena fruizione dei locali pubblici ed evitare che gli eventi organizzati con il fine di creare svago e divertimento, soprattutto per i più giovani, possano trasformarsi in occasioni per favorire disordini.

A tali provvedimenti si aggiungono altri quattro fogli di via notificati sempre dai Carabinieri di Atessa nei confronti di altrettante persone che non essendo residenti ad Atessa e non avendo alcun interesse nella zona, sono stati allontanati dal centro cittadino perché controllati in occasione di circostanze sospette o perché autori di reati, in particolare furti di auto.

Le attività di controllo di questi giorni, in aumento anche per l’imminente fine settimana di ferragosto, confermano ancora una volta l’impegno dei Carabinieri nel garantire, anche in chiave preventiva, la sicurezza del territorio e contrastare le attività illecite che minacciano l’ordine pubblico.