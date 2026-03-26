Alberi abbattuti dal vento: decine di interventi dei Vigili del fuoco per garantire la viabilità

Proseguono gli interventi, iniziati nella notte, da parte del Comando dei Vigili del Fuoco di Campobasso a causa del forte vento che sta interessando l’intero territorio provinciale, con particolare intensità nel comune capoluogo. Alle ore 11 sono una…

Proseguono gli interventi, iniziati nella notte, da parte del Comando dei Vigili del Fuoco di Campobasso a causa del forte vento che sta interessando l’intero territorio provinciale, con particolare intensità nel comune capoluogo.



Alle ore 11 sono una ventina gli interventi effettuati dalle diverse squadre operative dislocate sul tutto il territorio provinciale. Le principali operazioni hanno riguardato la rimozione di alberi caduti sulla sede stradale, alberi abbattuti su recinzioni di abitazioni e la messa in sicurezza di elementi pericolanti staccatisi da edifici.



Tra gli interventi più rilevanti si segnala la messa in sicurezza di una copertura divelta dal vento in via Luigi Sturzo, nel comune di Campobasso.



Le attività sono tuttora in corso al fine di garantire la sicurezza della popolazione e il ripristino delle normali condizioni di viabilità.