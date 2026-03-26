Sicurezza nei locali pubblici: riscontrate violazioni, elevate ammende per oltre mille euro

Dal tardo pomeriggio di ieri e fino a tarda notte, i militari Compagnia Carabinieri di L’Aquila hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio che ha interessato il centro cittadino, le zone periferiche del capoluogo e le…

Dal tardo pomeriggio di ieri e fino a tarda notte, i militari Compagnia Carabinieri di L’Aquila hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio che ha interessato il centro cittadino, le zone periferiche del capoluogo e le sue frazioni.

La serrata attività di controllo posta in essere dai Carabinieri, inquadrata nell’alveo delle determinazioni condivise dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto, Vito Cusumano, è stata orientata con particolare incisività al controllo delle misure di safety nei locali pubblici, nell’ottica di prevenire situazioni di rischio in danno degli avventori, ed al contrasto ai reati predatori quali i furti in abitazione.

Il dispositivo dispiegato dall’Arma territoriale, avvalendosi anche delle specifiche competenze del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di L’Aquila, ha proceduto al controllo di tre esercizi pubblici.

I Carabinieri, inoltre, hanno proceduto al controllo degli avventori dei locali, alla ricerca di soggetti colpiti dal divieto di accesso ai locali pubblici.

Il titolare di uno dei locali sottoposto a verifiche, segnalato agli organi competenti, è stato sanzionato per due violazioni in materia giuslavoristica, una delle quali in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro. Per tale motivo sono state elevate ammende per un importo complessivo pari a circa 1.100 €.

La presenza dell’Arma sul territorio si è concentrata presso i luoghi maggiormente sensibili sotto il profilo della sicurezza ed in particolare nelle aree dove è vietato l’accesso alle persone colpite dal divieto di accesso alle aree urbane, il DACUR.

Le numerose pattuglie impiegate, sia della Sezione Radiomobile che delle Stazioni dipendenti, hanno identificato 65 persone nel corso della serata, tra cui 18 di origine straniera, sul conto delle quali sono state esperite verifiche circa la regolarità della loro permanenza sul territorio nazionale.

L’attività di controllo dei Carabinieri si è concretizzata anche presso le abitazioni di cinque soggetti sottoposti a misure alternative alla detenzione o ad altre misure restrittive della libertà personale che prevedono l’obbligo di permanere in casa negli orari serali e notturni.

L’attività di prevenzione sulle maggiori arterie viarie della città, volta all’incremento della sicurezza stradale, è stata svolta anche ricorrendo all’uso dell’etilometro del drug test e si è concretizzata con il controllo di 42 veicoli e dei relativi conducenti.

Sono tre le violazioni del Codice della Strada accertate dalle donne e dagli uomini dell’Arma che hanno determinato sanzioni pecuniarie per 430 € complessivi.