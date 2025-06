Alessia Gigliozzi taglia il traguardo della laurea, auguri di cuore da parte di tutti i familiari

Laurea magistrale in Scienze della Formazione Primaria per Alessia Gigliozzi di Agnone che nella giornata di oggi ha discusso brillantemente (110 e lode), presso l’Unimol di Campobasso, la tesi: “Attraverso gli occhi del viaggiatore. La letteratura di viaggio come strumento pedagogico per la scoperta del sé e lo scontro-incontro con l’altro”. Relatore: la professoressa Arianna Mazzola; correlatore: il professor Alberto Carli.

“Che la gioia di questo giorno speciale ti accompagni nei traguardi futuri e nei tanti successi che ti attendono, sempre con la determinazione e la caparbietà che da sempre ti contraddistinguono e che ti hanno permesso di raggiungere ogni obiettivo con impegno e passione”, è l’augurio colmo di orgoglio e affetto da parte genitori Fabio e Ida, del fidanzato Fabrizio, dei nonni Ciro e Lucia ai quali si unisce quello della redazione de l’Eco online.