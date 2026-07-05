Alla guida di un’auto rubata, denunciato per ricettazione. Stessa sorte per un ladro di alcolici colto in flagranza

Prosegue senza sosta l’attività di controllo del territorio da parte dei Carabinieri del Nucleo Operativo – Sezione Radiomobile della Compagnia di Pescara, impegnati quotidianamente in operazioni di prevenzione e repressione dei reati. Nei primi giorni di luglio, due distinti interventi hanno consentito di denunciare in stato di libertà altrettanti soggetti, a conferma della costante presenza dell’Arma sul territorio e dell’efficacia dell’azione investigativa.

Nel corso della notte, durante un servizio perlustrativo lungo le arterie cittadine, i militari hanno proceduto al controllo di un uomo italiano di 39 anni, fermato alla guida di una utilitaria in via Tronto. Gli accertamenti immediatamente eseguiti attraverso le banche dati in uso alle forze di polizia hanno permesso di appurare che il veicolo risultava essere oggetto di furto. L’uomo è stato pertanto denunciato all’Autorità Giudiziaria per il reato di ricettazione. L’autovettura, recuperata in buone condizioni, è stata restituita al legittimo proprietario, un italiano di 44 anni residente in città.

Nella stessa mattinata, un ulteriore intervento ha interessato un esercizio commerciale di viale Bovio, dove i Carabinieri sono intervenuti a seguito di un furto appena consumato. Un italiano di 42 anni è stato fermato dopo aver sottratto alcune bottiglie di alcolici dagli scaffali di un supermercato. La refurtiva è stata prontamente recuperata e restituita all’avente diritto. La successiva perquisizione personale ha inoltre consentito di rinvenire quattro mini telefoni cellulari, ritenuti di dubbia provenienza e pertanto sottoposti a sequestro, l’autore è stato denunciato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria e dovrà rispondere del reato di furto e ricettazione.

Le operazioni condotte in questi giorni evidenziano ancora una volta l’attenzione e la tempestività dell’Arma dei Carabinieri nel contrasto ai reati predatori e nella tutela della sicurezza pubblica.

Un presidio costante che si traduce non solo in interventi immediati, ma anche in attività investigative approfondite, capaci di assicurare alla giustizia i responsabili e restituire serenità alla comunità locale.