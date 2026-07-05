Si schiantano e ribaltano con l’auto: quattro giovani finiscono in ospedale

Ieri stasera una squadra di Vigili del Fuoco di Campobasso è intervenuta in Contrada Rio Freddo a San Polo Matese (CB) per un incidente stradale con autovettura ribaltata. All'arrivo sul posto il 118 aveva già preso in cura…

Ieri stasera una squadra di Vigili del Fuoco di Campobasso è intervenuta in Contrada Rio Freddo a San Polo Matese (CB) per un incidente stradale con autovettura ribaltata.

All’arrivo sul posto il 118 aveva già preso in cura tre ragazzi che occupavano la vettura mentre un altro restava incastrato nel posto di guida. Il lavoro di estricazione è stato lungo: gli operatori hanno prima dovuto mettere in sicurezza l’autovettura per poi tagliare con una cesoia elettrica i piantoni e parte della cappotta così da per poter fare uscire il giovane incastrato all’interno.

Il 118 l’ha poi preso in carico per trasferirlo in ospedale.

Sul posto anche due pattuglie di Carabinieri da Sant’Angelo Limosano e Cercemaggiore per quanto di competenza.

L’intervento si è concluso poco prima delle 22 con la completa messa in sicurezza dell’area e la riapertura della strada.