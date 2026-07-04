Furti in abitazione: l’importanza della collaborazione dei cittadini. Ecco i consigli dell’Arma da seguire

Dall'analisi dei filmati della videosorveglianza non solo di Poggio Sannita, ma anche dei centri limitrofi, potrebbero emergere particolari e dettagli utili alla identificazione della banda di ladri che qualche notte fa ha messo a segno tre furti in…

Dall’analisi dei filmati della videosorveglianza non solo di Poggio Sannita, ma anche dei centri limitrofi, potrebbero emergere particolari e dettagli utili alla identificazione della banda di ladri che qualche notte fa ha messo a segno tre furti in appartamento nell’abitato dell’ex Caccavone. La comunità locale ne esce piuttosto scossa, questo va detto per dovere di cronaca, ma c’è piena fiducia nell’operato delle forze dell’ordine.

I Carabinieri della compagnia di Agnone e della stazione competente hanno immediatamente avviato le indagini. Dopo il sopralluogo nelle case visitate dai ladri, i militari hanno sentito a sommarie informazioni testimoniali le vittime dei furti e anche i vicini di casa, nel tentativo di raccogliere indizi e dettagli utili. Chiunque abbia notato qualcosa di anomalo, auto o persone sospette, la sera precedente ai furti, è invitato a mettersi in contatto con le Forze dell’ordine.

Oltre ai sistemi di difesa passiva, quindi con l’installazione di apparati di allarme e sicurezza, utili in funzione deterrente possono essere dei banali accorgimenti da applicare quotidianamente. Bisogna evitare assolutamente, ad esempio, di lasciare i portoni di ingresso aperti o addirittura con le chiavi inserite, cosa piuttosto usuale nei piccoli centri montani. Anche tenere illuminato l’ingresso all’abitazione può essere un fattore deterrente, perché intuibilmente i delinquenti preferiscono agire con il favore dell’oscurità. Pratica utilissima è quella che viene comunemente definita “controllo di vicinato” che prevede la collaborazione dei vicini di casa appunto, in una sorta di monitoraggio vicendevole.

Nei casi di breve assenza o se si è soli in casa, è importante lasciare accesa una luce, anche di notte, in modo da mostrare all’esterno che la casa è abitata. Infine, ma non ultimo per importanza, l’invito a segnalare immediatamente al 112 qualsiasi autovettura o persona sospetta.