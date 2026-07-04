Ponte Rio Torto, consolidamento nelle fasi finali. Il consigliere provinciale Scopino: «Riapertura prevista per metà mese»

«Nei giorni scorsi, insieme alla struttura tecnica della Provincia di Chieti, con la presenza in loco dei rappresentanti dei Comuni di Fraine e Palmoli, abbiamo fatto un sopralluogo sul ponte Rio Torto, nel Comune di Carunchio, chiuso al…

«Nei giorni scorsi, insieme alla struttura tecnica della Provincia di Chieti, con la presenza in loco dei rappresentanti dei Comuni di Fraine e Palmoli, abbiamo fatto un sopralluogo sul ponte Rio Torto, nel Comune di Carunchio, chiuso al transito veicolare a seguito degli eventi meteorologici degli inizi dello scorso aprile, che hanno gravemente danneggiato la campata principale. L’impeto del fiume in piena non c’e’ più, come si vede nelle foto, per cui i lavori di consolidamento della pila centrale sono andati avanti regolarmente e si confida di riaprire il ponte, strategico per la viabilità interna del Vastese, entro la metà di questo mese».

Lo annuncia il consigliere provinciale Arturo Scopino. Lo stesso amministratore aggiunge che «questo ponte nel 2024 era già stato oggetto di un consolidamento della struttura da parte della Provincia di Chieti, come riscontrabile in foto allegata, ed era stato apposta a seguito dei lavori una limitazione di peso per la circolazione degli autoveicoli al fine garantire la massima sicurezza degli utenti della strada».

Si è fiduciosi che, dopo questi ulteriori interventi di consolidamento il ponte Rio Torto possa, a seguito di ulteriore collaudo ed accertamenti strutturali dello stesso, essere transitabile anche dagli autobus, così da eliminare i disagi occorsi ultimamente per i cittadini del comprensorio, soprattutto per i lavoratori e gli studenti. Complimenti infine ai responsabili del Settore Viabilità, al RUP e alla Direzione lavori effettuata egregiamente da dipendenti della Provincia e alla locale ditta esecutrice dei lavori, M.D.A. Servizi s.r.l., che sta’ operando diligentemente ininterrottamente in questo cantiere negli ultimi mesi» chiude Scopino.