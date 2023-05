Alla scoperta della biodiversità nelle riserve naturali gestite dai Forestali dell’Arma

Il Reparto Carabinieri Biodiversità di Isernia., domenica 21 maggio, organizza “RISERVAMICA 2023”, aprendo al pubblico le Riserve gestite “Collemeluccio”, “Montedimezzo” e “Pesche”. Nona edizione di un evento a carattere nazionale che mira a far conoscere le 130 Riserve Naturali dello Stato e 20 aree demaniali gestite dall’Arma, le attività specifiche svolte dai Carabinieri Forestali ed il Progetto Nazionale di educazione ambientale “Un Albero per il Futuro”.



Un appuntamento da non perdere per chi vuole trascorrere una domenica in ambienti protetti di notevole pregio naturalistico, trascorrere una giornata all’aria aperta e toccare con mano l’impegno di chi ogni giorno difende in prima linea la natura.

Ai visitatori che vorranno intervenire nella R.N.O. MaB UNESCO Montedimezzo (Vastogirardi – IS)

sarà offerto un programma speciale:

10:30 Accoglienza dei visitatori presso il Centro Visite di Montedimezzo e presentazione della Riserva

Naturale Orientata e Riserva MaB UNESCO.

11:00 «Note» di Biodiversità: concerto acustico di arpa celtica e sax eseguito della Prof.ssa Laura

Vinciguerra e dagli studenti della scuola secondaria di primo grado dell’Ist.to Comp.vo Statale

«Giovanni XXIII» di Isernia.

11:30 Percorso natura: alla scoperta della biodiversità attraverso i recinti faunistici, le voliere ed il museo

naturalistico della Riserva.

12:30 Progetto Nazionale di educazione ambientale “Un Albero per il Futuro”: messa a dimora di piante

autoctone per comprendere la fondamentale importanza delle specie arboree e del bosco per la sopravvivenza del pianeta.

13:00 Fine delle attività.