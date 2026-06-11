Fondovalle Treste, via libera alla riapertura parziale della strada provinciale 184

«È stato compiuto un importante passo in avanti per la viabilità nel Vastese. Questa mattina a Furci, nel cantiere dei lavori di somma urgenza per il ripristino della S.P. 184 Fondovalle Treste, si è svolto un decisivo sopralluogo per verificare le condizioni di sicurezza e valutare una prima riapertura della strada». All’incontro hanno preso parte i tecnici del Genio Civile Regionale di Chieti, i rappresentanti della Provincia, i sindaci del territorio e i responsabili dell’impresa esecutrice.

L’esito positivo delle verifiche sul campo è stato annunciato dall’assessore regionale alle Infrastrutture e Trasporti, Umberto D’Annuntiis: «I nostri tecnici hanno accertato che l’impresa ha completato i lavori stradali necessari e messo in sicurezza il cantiere, consentendo così la prosecuzione dei lavori in parallelo al transito. Questo ci permette di procedere con l’immediata riapertura parziale della strada a senso unico alternato. Gli uffici regionali sono già al lavoro per emettere gli atti di riconsegna dell’infrastruttura, grazie ai quali la Provincia di Chieti potrà procedere all’emissione della riapertura al traffico».

«Esprimo grande soddisfazione – fa presente l’assessore – per questo risultato, ottenuto grazie all’abnegazione del Genio Civile e della ditta, con l’auspicio di restituire l’intera infrastruttura alla sua piena funzionalità in tempi brevi.»

Sul raggiungimento di questo atteso traguardo interviene anche il consigliere regionale e presidente dell’Osservatorio della legalità Francesco Prospero: «Esprimo la massima soddisfazione per il compimento di questa prima e fondamentale fase dei lavori. Si parla di un’infrastruttura cruciale per rompere l’isolamento del territorio e connettere finalmente l’entroterra alle principali vie. In questa emergenza la Regione Abruzzo ha svolto un ruolo centrale e decisivo, attivandosi tempestivamente con un finanziamento di oltre 500 mila euro per gli interventi. Desidero rivolgere un ringraziamento particolare all’assessore Umberto D’Annuntiis per il suo costante impegno, la presenza e la tempestività dimostrata insieme a tutta la Giunta regionale. Un grazie sincero va anche ai sindaci del territorio, ai tecnici del Genio Civile e della Provincia e alle maestranze dell’impresa che hanno lavorato senza sosta».

«L’impiego efficace, rapido e trasparente di queste importanti risorse regionali – conclude Francesco Prospero – è la prova di come la buona amministrazione sappia dare risposte immediate, concrete e in totale sicurezza alle nostre comunità locali.»